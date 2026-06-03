Общество 03.06.2026 в 09:00

Оплатил штраф, а долг висит. Что делать?

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Текст: Номер один
Оплатил штраф, а долг висит. Что делать?

«Заплатил штраф ГИБДД, чек сохранил, но в базе задолженность осталась. Куда обращаться?» Виктор М., Заиграево

Обычно проблема в задержке передачи данных между банком и ГИБДД или в техническом сбое.

Для начала стоит подождать 3-5 рабочих дней, потому что информация об оплате не всегда приходит мгновенно. Возможно, долг исчезнет сам собой.

Если же прошла неделя, а статус не изменился, нужно проверить реквизиты, которые вы указали при оплате. Частая причина «зависания» штрафа — ошибка в номере постановления или уникальном идентификаторе начисления (УИН).

Если обнаружилась оплошность, следует оплатить штраф заново с правильными реквизитами, а ошибочный платеж вернуть через банк.

Когда реквизиты верны, а задолженность висит, самый надежный способ — обратиться в подразделение ГИБДД, вынесшее постановление. Это можно сделать лично или через официальный сайт ведомства, приложив копию чека об оплате. Если дело уже дошло до судебных приставов, медлить нельзя: немедленно идите к ним с подтверждением оплаты — тогда взыскание прекратят.

Главное, что нужно сохранять при любой оплате штрафа, — это чек, подойдет как бумажный, так и электронный. Он станет вашим единственным доказательством, если что‑то пойдёт не так. Игнорировать «висящий» штраф опасно: за неуплату в срок грозит новый штраф в двукратном размере, арест банковских счетов или даже административный арест.

Напомним, если оплатить штраф в первые 30 дней после вступления постановления в силу, можно получить скидку 25%. Это правило действует для большинства не слишком серьёзных нарушений, например, если водитель не пристегнул ремень, превысил скорость на 20–40 км/ч или разговаривал по телефону за рулем.

Для некоторых нарушений — скажем, первое за год превышение скорости на 40–60 км/ч, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, управление незарегистрированным авто или езда без ОСАГО — скидка тоже возможна, но только один раз в году. А вот за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования или повторное вождение без прав скидку уже не дадут.

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