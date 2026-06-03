В Бурятии с начала года выявили 18 нарушений в сфере легкового такси

С начала года специалисты министерства транспорта Бурятии совместно с управлением ГИБДД МВД по РБ провели 29 рейдов, направленных на профилактику нарушений в сфере легкового такси.

Всего было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Также выявлено три случая осуществления пассажирских перевозок без специального разрешения – работа такси в таких случаях признана незаконной.

«Специалисты проверяют наличие предрейсового технического и медицинского осмотра, разрешения на осуществление деятельности такси, путевого листа, а также соблюдение требований по размещению шашки, цветографической схемы и информации в салоне такси. Рейды проводятся регулярно по утверждённому графику», - прокомментировала врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.

Напомним, в республике разрешения на перевозку пассажиров и багажа имеют 1259 перевозчиков: 3 юридических лица, 88 индивидуальных предпринимателя и 1168 самозанятых.