Общество 03.06.2026 в 09:10
В центре Улан-Удэ ввели одностороннее движение
Теперь въезд на Коммунистическую с улиц Сухэ-Батора и Борсоева запрещен
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ с 1 июня ввели одностороннее движение, а именно – на улице Коммунистическая, от перекрестков с улицами Ербанова до Сухэ-Батора.
Теперь въезд на Коммунистическую с улиц Сухэ-Батора и Борсоева запрещен.
Сегодня ночью специалисты полностью обновили дорожную разметку на указанном участке и установили знаки.
Тегидорога