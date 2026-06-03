В центре Улан-Удэ ввели одностороннее движение

В центре Улан-Удэ с 1 июня ввели одностороннее движение, а именно – на улице Коммунистическая, от перекрестков с улицами Ербанова до Сухэ-Батора.

Теперь въезд на Коммунистическую с улиц Сухэ-Батора и Борсоева запрещен.

Сегодня ночью специалисты полностью обновили дорожную разметку на указанном участке и установили знаки.