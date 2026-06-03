В Народном Хурале чествовали бурятских спортсменов-пулевиков

Бурятские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вновь подтвердили свой высокий уровень. На этот раз хорошими результатами порадовали наши земляки, принявшие участие в чемпионате и первенстве России - по спорту глухих (дисциплина «пулевая стрельба») и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата также по пулевой стрельбе.

Соревнования прошли в Ижевске и Казани. Спортсмены республики завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. При этом Софья Сергеева и Зоригто Мунконов (участник СВО) выполнили норматив мастера спорта России.

На ижевском чемпионате России наша команда состояла из 9 спортсменов с нарушением слуха (завоевали 12 медалей), а на первенстве России команда была из 4 человек (2 медали). Бурятские спортсмены с опорно-двигательными нарушениями тоже хорошо выступили российском уровне.

Некоторые взяли сразу несколько медалей (в разных категориях).

Участников состязаний чествовали в республиканском парламенте. От лица Народного Хурала в торжественном мероприятии приняли участие председатель Народного Хурала Владимир Павлов, зампредседателя Народного Хурала Баир Гармаев, целый ряд депутатов из разных фракций. Чествовать спортсменов, добивающихся результатов, приносящих славу России, Бурятии и себе, - это хорошая традиция Народного Хурала.

Владимир Павлов отметил, что достичь высоких результатов в этом виде спорта дано далеко не каждому. Для этого спортсмены должны проявить собранность, целеустремленность, спортивный талант. «В этом ваш личный труд и труд ваших тренеров», - сказал Владимир Павлов. Он подчеркнул, что из пневматики стрелять очень сложно.

Немало теплых слов прозвучало в адрес депутата Народного Хурала Валерия Доржиева, который в 2009 году основал известный спортивный клуб «Номто» и много лет поддерживает борцов, боксеров и других спортсменов.

В ходе мероприятия собравшимся рассказали о некоторых интересных деталях состязаний. Так, бойцовский характер и мастерство продемонстрировал Буян-Хэшэг Гомбоев. «Буквально поднимаясь с «низов», побеждая одного соперника за другим, вышел на второе место», - рассказали в ходе мероприятия об этом отличившемся пулевике. Первое место занял мастер спорта международного класса из другого региона.

Если создать условия, то результаты у пулевиков будут. А то ведь когда наша спортсменка Александра Бобоева на соревновании стала стрелять, у нее сломалась винтовка.

«Гаськов отстрелялся, отдал свою винтовку, и она с 8 места перешла на 3. Молодец. Но это же соревнование. Нельзя так, чтобы винтовки ломались у нас. Результат зависит не только от спортсмена, но и от оружия. Сегодня оружие должно быть очень хорошего качества, у нас в России такого оружия пока нет - оно все импортное. Пневматическая винтовка стоит миллион рублей. Нужно очень качественное оружие, чтобы участвовать в Олимпийских играх. Я понимаю, что увеличить финансирование специально для нас, наверное, не получится. У меня просьба к депутатам оставить на том же уровне», - высказался о материальной базе депутат Хурала Валерий Доржиев.

Зампред Народного Хурала Баир Гармаев сказал, что в республике очень талантливые ребята по любым видам спорта. Петр Мордовской, председатель комитета Народного Хурала Комитет по государственному устройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы, отметил, что заниматься спортом непросто, каким бы не был вид спорта, и сказал, что все в Бурятии гордятся победами спортсменов республики.

Особо Петр Мордовской отметил бурятских спортсменов-участников спецоперации, которые, получив тяжелые ранения, занимаются спортом. «Мы восхищаемся их мужеством, героизмом. Они проявили себя в зоне специальной военной операции. Сейчас – на спортивных площадках», - выступил депутат.

Игорь Марковец, председатель комитета Народного Хурала по социальной политике, вместе со всеми порадовался, что большая и дружная бурятская команда завоевала столько наград.

«Вид спорта очень интересный. Эмоции все внутри. Чуть дернулся, все ушло не туда. И так на протяжении часов. Я когда смотрю крупные соревнования по стрельбе, то всегда поражаюсь. Вы – молодцы. Отдельная благодарность ребятам-участникам СВО. Вы не только победили сейчас на соревнованиях, вы еще показали пример тем, кто получает, к сожалению, ранения – никогда не надо опускать руки, сдаваться. Надо бороться», - обратился к присутствовавшим спортсменам Игорь Марковец.

Владимир Павлов и другие депутаты пожелали спортсменам и тренерам не останавливаться на достигнутом.

«Народный Хурал всегда поддерживает развитие спорта. Принимаем законы, которые предполагают поддержку - в том числе, финансирование. И дальше будем этим заниматься вместе с главой Республики Бурятия, вместе с правительством. Глава республики сам спортсмен, самбист, и тоже очень поддерживает развитие спорта», - сказал председатель Народного Хурала, поблагодарив за активность председателя профильного комитета депутата Виталия Лыгденова.

Среди депутатов, принявших участие в чествовании, оказалось немало тех, кто сам занимался или даже сейчас продолжает заниматься спортом. Оказалось, кстати, что министр спорта республики Иван Козырев, который тоже участвовал во встрече в бурятском парламенте, – мастер спорта по боксу.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Говорили о сегодняшнем дне, говорили о том, что через несколько лет очередные Сурдолимпийские игры и что всем в республике хотелось бы, чтобы кто-то из бурятских спортсменов поехал на них и завоевал золото.

Спортсменам и их тренерам вручили благодарственные письма, памятные подарки, все сделали коллективное фото на память.