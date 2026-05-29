Общество 29.05.2026 в 12:21

В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо

Аттракцион в «сотых» готовят к официальному открытию
Текст: Карина Перова
Фото: паблик в ВК Колесо обозрения "Солнце Бурятии"

В 110 микрорайоне в Улан-Удэ 1 июня состоится официальное открытие колеса обозрения «Солнце Бурятии» (возрастное ограничение 0+). Напомним, 9 мая прошло техническое открытие.

Праздничная программа с аниматорами и конкурсами начнется в час дня. Звездными гостями станут Таня Артистка, Тимур Болотов и кавер-группа «Пина Колада» из Иркутска.

Накануне аттракцион освятили. По словам владельцев колеса, лама провел обряд на благополучие, процветание и на безопасность каждого, кто поднимается на 46-метровую высоту.

Напомним, всего предусмотрено 24 кабинки, три из них – с прозрачным полом.

