В Бурятии подросток украл велик и перекрасил его, чтобы замести следы

В полицию Бурятии обратилась 30-летняя жительница посёлка Селенгинский. Женщина сообщила о краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, вечером она была на велопрогулке и, заехав в гости к подруге, оставила свой велосипед в подъезде. Пропажу обнаружила, когда засобиралась домой. В надежде найти велик самостоятельно, женщина разместила объявление в мессенджерах, но в итоге все равно обратилась в правоохранительные органы.

- Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался 17-летний местный житель. По словам задержанного, он проходил мимо, увидел оставленный без присмотра велосипед и уехал на нём. Чтобы хозяйка не смогла опознать своё имущество, на следующий день подросток купил баллончик с краской и перекрасил транспорт. Украденный велосипед он планировал использовать для личных нужд, - рассказали в полиции республики.

Велосипед изъяли и вернули хозяйке.

Фото: Номер один