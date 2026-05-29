Общество 29.05.2026 в 13:09

Бурятию на выходных накроют грозы и град

На всей территории республики заметно похолодает
Текст: Елена Кокорина
Об очередном ухудшении погоды предупредили жителей Бурятии. По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с и ️понижение температуры воздуха на 15 градусов.

30 мая, в субботу, на большей части территории пройдут дожди различной интенсивности. Ночью по юго-западу, днем местами грозы, возможен град.

Днем в горах юго-запада и крайнего севера мокрый снег. Ветер ночью переменный 5-10, утром и днем северо-западный 7-12, порывы местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, местами 2…+7°,

днем +18…+23°, местами +8…+13°.

31 мая по республике ожидается переменная облачность, ночью и днем дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, днем местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, по северо-востоку до -1…-6°, днем +15…+20°, по Прибайкалью, юго-западу и крайнему северу +9…+14°.

1 июня, в понедельник по республике переменная облачность, ночью по юго-западу, днем местами дожди, грозы, в горах юго-запада мокрый снег.

Ветер северо-западный 5-10, днем местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7°, по северо-востоку до -1…-6°, днем +14…+19°, по Прибайкалью, юго-западу и крайнему северу +8…+13°.

На реках юго-западных, южных и северных районов ожидается подъём уровней воды. На отдельных реках возможен выход воды на пойму. Существует вероятность увеличения склонового стока.

МЧС России рекомендует воздержаться от поездок в горные районы. При движении пешком, по возможности, обходить деревья, рекламные конструкции и другие неустойчивые сооружения.

