Коровы устроили лежбище в моногороде Бурятии

В администрации Селенгинского района Бурятии рассмотрели 38 административных протоколов по фактам нарушения правил содержания животных, самовыгула сельскохозяйственного скота, складирования материалов на территориях общего пользования и нарушения тишины в ночное время.

Так, 20 мая в городе Гусиноозерске отловили коров, находившихся на самовыгуле. Владельцев буренок по решению комиссии привлекли к административной ответственности – скотоводам назначили максимальные штрафы.

«Бесконтрольный выпас скота создает угрозу безопасности граждан, может стать причиной ДТП и причинения ущерба объектам благоустройства. По итогам заседания общая сумма назначенных административных штрафов составила 75 тысяч рублей», - прокомментировали в райадминистрации.