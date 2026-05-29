В Бурятии со дна Гусиного озера подняли 650 метров рыболовных сетей

В Селенгинском районе Бурятии на берегу Гусиного озера прошла экологическая акция «Всероссийский день без сетей». Мероприятие организовали специалисты Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

В акции приняли участие главный госинспектор Дмитрий Овчинников, старший государственный инспектор Руслан Селиверстов, рыболовы, местные жители, рыбопромышленники и волонтеры молодежного центра «ММДМС».

Активисты обнаружили и подняли со дна водоема брошенные рыболовные сети общей протяженностью 650 метров. Также они спасли около 30 живых рыб, угодивших в ловушку.

Кроме того, участники привели в порядок берег озера, очистив территорию от мусора.