Общество 29.05.2026 в 13:40

В Улан-Удэ пенсионера задержали за траты с найденной карты

64-летний мужчина успел потратить 9 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 64-летнего местного жителя по подозрению в краже. Мужчина нашёл на улице чужую банковскую карту и воспользовался ею, как говорится, по полной программе.

О пропаже денег в полицию сообщил владелец карты. 64-летний мужчина сообщил, что после потери карты 22 мая ему стали приходить смс-оповещения о списаниях. Неизвестный успел потратить более 9 тысяч рублей, расплачиваясь в продуктовых магазинах, аптеках, а также в точках продажи мебельной фурнитуры и цифровой техники.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. При задержании мужчина признался, что нашёл карту и отправился с ней за покупками. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

