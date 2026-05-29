В Иркутске отец проиграл битву за «гробовые»

Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил иск местной жительницы о признании бывшего супруга недостойным наследником выплат, положенных родителям погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.Как установил суд, после развода мужчина не участвовал в жизни сына, не занимался его воспитанием и не выплачивал алименты. В 1995 году он написал заявление об отказе от выполнения родительских обязанностей, сославшись на отсутствие средств для содержания ребенка.После гибели сына в ходе спецоперации мужчина заявил права на выплаты и меры социальной поддержки, предусмотренные для родителей погибших военнослужащих.Суд пришел к выводу, что отец не исполнял родительских обязанностей и фактически не участвовал в воспитании ребенка. В решении отмечается, что меры соцподдержки предназначены для родителей, которые воспитывали и содержали военнослужащего до совершеннолетия.В результате мужчину признали недостойным наследником и лишили права на получение выплат.