29.05.2026 в 13:59

В Иркутске отец проиграл битву за «гробовые»

Мужчина не воспитывал сына, но стал претендовать на выплаты после его гибели на СВО
Текст: Иван Иванов
Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил иск местной жительницы о признании бывшего супруга недостойным наследником выплат, положенных родителям погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Как установил суд, после развода мужчина не участвовал в жизни сына, не занимался его воспитанием и не выплачивал алименты. В 1995 году он написал заявление об отказе от выполнения родительских обязанностей, сославшись на отсутствие средств для содержания ребенка.

После гибели сына в ходе спецоперации мужчина заявил права на выплаты и меры социальной поддержки, предусмотренные для родителей погибших военнослужащих.

Суд пришел к выводу, что отец не исполнял родительских обязанностей и фактически не участвовал в воспитании ребенка. В решении отмечается, что меры соцподдержки предназначены для родителей, которые воспитывали и содержали военнослужащего до совершеннолетия.

В результате мужчину признали недостойным наследником и лишили права на получение выплат.
