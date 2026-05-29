В Монголии на средства Всемирного банка реконструируют аэропорты и дороги

В Улан-Баторе прошло заседание по реализации проекта Всемирного банка по развитию транспортной инфраструктуры и логистики в Монголии. Он предусматривает модернизацию наиболее загруженных участков дорог государственного значения, а также ремонт 368 км автодорог и мостов в семи регионах страны, сообщает портал «Монцамэ».Министр дорог и транспорта Борхуугийн Дэлгэрсайхан в ходе встречи с директором по инфраструктуре Восточноазиатского и Тихоокеанского региона Всемирного банка Судешной Банерджи обсудил основные строительно-монтажные работы, начало которых запланировано на текущий год. Стороны также обменялись мнениями о реализуемых и планируемых проектах и программах в дорожно-транспортном секторе.В ходе встречи также обсуждался проект расширения автомагистрали Улан-Батор - Лун до шести полос. Глава министерства отметил, что строительство мостов в рамках данного проекта планируется начать в ближайшее время.Кроме того, были рассмотрены проект расширения 270-километровой автомагистрали Улан-Батор - Мандалговь до четырёх полос и вопросы, связанные с сотрудничеством с чешской компанией Transcon Electronic Systems по модернизации аэропортов аймаков Ховд, Умнуговь, Хувсгул и Баян-Улгий для приёма прямых международных рейсов уже в этом году. Стороны также обменялись конкретными предложениями по дальнейшему сотрудничеству.Напомним, в 2025 году темпы роста ВВП Монголии достигли 8%, что является рекордным за все время наблюдений.