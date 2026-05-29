39-летний улан-удэнец ушел утром из дома и не вернулся

Сотрудниками полиции разыскивается 39-летний Николай Калашников. 20 мая он ушел из дома по ул. Производственная в с. Мухоршибирь в 8 утра и не вернулся.

Приметы: мужчина европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, светлые короткие волосы и карие глаза.

Особые приметы: есть залысины, шрам на большом пальце левой руки, на левой стороне живота шрам от операции и не выговаривает букву «р» (картавит).

Был одет: чёрная кепка, чёрный спортивный костюм, чёрная куртка с надписью «PUMA», кроссовки серые «Nike». При себе имел чёрный портфель.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 89085975968, 83014321839 или 102.

