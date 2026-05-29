Общество 29.05.2026 в 14:44

39-летний улан-удэнец ушел утром из дома и не вернулся

Мужчину ищут с 20 мая
Текст: Елена Кокорина
Сотрудниками полиции разыскивается 39-летний Николай Калашников. 20 мая он ушел из дома по ул. Производственная в с. Мухоршибирь в 8 утра и не вернулся.

Приметы: мужчина европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, светлые короткие волосы и карие глаза.

Особые приметы: есть залысины, шрам на большом пальце левой руки, на левой стороне живота шрам от операции и не выговаривает букву «р» (картавит).

Был одет: чёрная кепка, чёрный спортивный костюм, чёрная куртка с надписью «PUMA», кроссовки серые «Nike». При себе имел чёрный портфель.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 89085975968, 83014321839 или 102.

Фото: МВД РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
