Общество 29.05.2026 в 14:52

В Улан-Баторе назначили нового мэра

Предыдущего сняли за слишком высокий рост цен на мясо
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор официально назначил Пурэвдагву Бяруузану на пост мэра столицы Улан-Батора. Решение было принято после внеочередного заседания Хурала представителей граждан столицы, где кандидатура члена Руководящего совета Монгольской народной партии и президента Социал-демократического союза молодёжи Монголии была поддержана большинством голосов.

Как сообщает портал «Монголия.Сейчас», по итогам заседания городской совет направил премьер-министру рекомендацию о назначении, которая была одобрена. Таким образом, Бяруузана стал 37-м мэром Улан-Батора.

В своей первой речи в новой должности мэр Бяруузана выразил признательность своим предшественникам за их вклад в развитие города, отметив их усилия по укреплению правового и экономического потенциала Улан-Батора. Он также заверил жителей столицы в своём намерении следовать программной платформе городской администрации, продолжая реализацию масштабных проектов и программ развития. 

Предыдущий градоначальник был снят со своего поста из-за беспрецедентного роста цен на мясо в начале 2026 года. И хотя мэр лично не устанавливает ценники на торговых площадках, это было поставлено ему в вину.
