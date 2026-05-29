В Улан-Баторе назначили нового мэра

Премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор официально назначил Пурэвдагву Бяруузану на пост мэра столицы Улан-Батора. Решение было принято после внеочередного заседания Хурала представителей граждан столицы, где кандидатура члена Руководящего совета Монгольской народной партии и президента Социал-демократического союза молодёжи Монголии была поддержана большинством голосов.Как сообщает портал «Монголия.Сейчас», по итогам заседания городской совет направил премьер-министру рекомендацию о назначении, которая была одобрена. Таким образом, Бяруузана стал 37-м мэром Улан-Батора.В своей первой речи в новой должности мэр Бяруузана выразил признательность своим предшественникам за их вклад в развитие города, отметив их усилия по укреплению правового и экономического потенциала Улан-Батора. Он также заверил жителей столицы в своём намерении следовать программной платформе городской администрации, продолжая реализацию масштабных проектов и программ развития.Предыдущий градоначальник был снят со своего поста из-за беспрецедентного роста цен на мясо в начале 2026 года. И хотя мэр лично не устанавливает ценники на торговых площадках, это было поставлено ему в вину.