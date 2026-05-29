Жителя Бурятии осудили за вербовку подростков в террористическую организацию

Во 2-м Восточном окружном военном суде вынесли приговор жителю Бурятии за склонение к участию в деятельности террористической организации, а также двух его несовершеннолетних приятелей за вандализм.

Осужденный с июня 2024-го по август 2025 года занимался пропагандой среди подростков. В итоге ему удалось вовлечь в свои ряды двух молодых людей. С октября 2024-го по 8 августа 2025 года несовершеннолетние и их «предводитель» совершали акты вандализма в поселке Заиграево.

Они разместили на различных объектах рисунки, аббревиатуры и надписи, относящиеся к ультраправой экстремисткой неонацистской идеологии, а также к группам, персоналиям, являющимися носителями данной идеологии. Надписи на стенах содержали призыв к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти либо вражды.

Также мужчина в марте 2025 года в чате одного из мессенджеров разместил сообщения и аудиосообщения, содержащие признаки пропаганды участия в деятельности террористической организации, а также оправдывающие ее деятельность.

«По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием сайтов, форумов, групп, чатов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года», - отметили в окружном военном суде.

Что касается двух подростков, то суд назначил каждому из них наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.