Общество 29.05.2026 в 15:13

Жителя Бурятии осудили за вербовку подростков в террористическую организацию

А его несовершеннолетних приятелей – за вандализм
A- A+
Текст: Карина Перова
Жителя Бурятии осудили за вербовку подростков в террористическую организацию
Фото: архив «Номер один»

Во 2-м Восточном окружном военном суде вынесли приговор жителю Бурятии за склонение к участию в деятельности террористической организации, а также двух его несовершеннолетних приятелей за вандализм.

Осужденный с июня 2024-го по август 2025 года занимался пропагандой среди подростков. В итоге ему удалось вовлечь в свои ряды двух молодых людей. С октября 2024-го по 8 августа 2025 года несовершеннолетние и их «предводитель» совершали акты вандализма в поселке Заиграево.

Они разместили на различных объектах рисунки, аббревиатуры и надписи, относящиеся к ультраправой экстремисткой неонацистской идеологии, а также к группам, персоналиям, являющимися носителями данной идеологии. Надписи на стенах содержали призыв к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти либо вражды.

Также мужчина в марте 2025 года в чате одного из мессенджеров разместил сообщения и аудиосообщения, содержащие признаки пропаганды участия в деятельности террористической организации, а также оправдывающие ее деятельность.

«По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием сайтов, форумов, групп, чатов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года», - отметили в окружном военном суде.

Что касается двух подростков, то суд назначил каждому из них наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Теги
вандализм вербовка

Все новости

В Бурятии общественники посетили геологоразведочные работы на Ошурковском месторождении
29.05.2026 в 15:43
Жителя Бурятии осудили за вербовку подростков в террористическую организацию
29.05.2026 в 15:13
В Улан-Баторе назначили нового мэра
29.05.2026 в 14:52
39-летний улан-удэнец ушел утром из дома и не вернулся
29.05.2026 в 14:44
В Бурятии главврача ЦРБ получил «условку» за наркотики и анализы
29.05.2026 в 14:44
В Монголии на средства Всемирного банка реконструируют аэропорты и дороги
29.05.2026 в 14:05
Мужчина из Улан-Удэ перенёс два инсульта и едва не попал в тюрьму из-за прогулов
29.05.2026 в 14:00
В Иркутске отец проиграл битву за «гробовые»
29.05.2026 в 13:59
В Улан-Удэ пенсионера задержали за траты с найденной карты
29.05.2026 в 13:40
В Бурятии со дна Гусиного озера подняли 650 метров рыболовных сетей
29.05.2026 в 13:38
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Бурятии общественники посетили геологоразведочные работы на Ошурковском месторождении

Жители Иволгинского района оценили ход работ и экологическую безопасность

29.05.2026 в 15:43
В Улан-Баторе назначили нового мэра
Предыдущего сняли за слишком высокий рост цен на мясо
29.05.2026 в 14:52
39-летний улан-удэнец ушел утром из дома и не вернулся
Мужчину ищут с 20 мая
29.05.2026 в 14:44
В Монголии на средства Всемирного банка реконструируют аэропорты и дороги
Масштабные иностранные инвестиции в инфраструктуру позволят стране увеличить темпы экономического роста
29.05.2026 в 14:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru