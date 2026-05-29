В Бурятии общественники посетили геологоразведочные работы на Ошурковском месторождении

Представители общественности Иволгинского района посетили лицензионный участок Ошурковского месторождения, где компания «АпатитАгро» проводит геологоразведочные работы. Выезд стал частью инициативы по организации общественного мониторинга, направленной на обеспечение полной прозрачности реализации проекта для местных жителей.

Мероприятие было организовано для членов созданной ранее группы общественного мониторинга. Активистам и жителям сел Сотниково и Ошурково продемонстрировали процесс бурения разведочных скважин, а также подробно рассказали о технологиях, используемых для минимизации воздействия на природу.

Гостей встретил директор «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев. Он рассказал, что такое геологоразведочные работы, их необходимость и важность для дальнейшего освоения залежей. В декабре 2025 года компания получила положительное заключение на проведение геологоразведочных работ на лицензионном участке. В апреле 2026 г. Росприроднадзор выдал положительное заключение на опытно-промышленные работы, т.е. все необходимые по законодательству разрешения получены.

- Сегодня мы пригласили Общественный Совет Иволгинского района на место проведения работ, чтобы показать, что такое геологоразведка. Если раньше мы встречались в администрации района, в школе, проводили презентации, то сейчас у людей появилась возможность увидеть все своими глазами. Основная цель геологоразведки – провести заверочные работы ранее изученных работ, подтвердить количество и качество полезного ископаемого, которое можно в дальнейшем запустить в промышленный оборот, - рассказал директор компании.

Особое внимание было уделено предварительным исследованиям. Как рассказали представители компании, старту работ предшествовала масштабная проверка территории. Специалисты подтвердили отсутствие сибиреязвенных захоронений в местности Уточкина падь, а также провели замеры радиационного фона на площади 580 гектаров — превышений нормы не зафиксировано. Также было проведено археологическое обследование: все выявленные объекты культурного наследия находятся за пределами зоны бурения.

Геологоразведочные работы на месторождении стартовали весной 2026 года. В плане компании — бурение одиннадцати скважин (восьми разведочных и трёх гидрогеологических). Главная цель текущего этапа — оценка промышленной значимости запасов апатитовой руды.

Сейчас пробурены три геологоразведочные скважины по 360 метров и 390 метров глубиной. Керн полностью извлечен, далее его отправят на исследование на изучение качественного и количественного состава.

Участники выезда отметили высокий уровень открытости со стороны недропользователя. Член общественной группы из села Сотниково Татьяна Раднаева поделилась впечатлениями.

- Одно дело — когда слышишь слова, а другое — когда видишь воочию. Я живу в Сотниково большую часть своей жизни, и мне небезразлична судьба села. То, что нас привезли сегодня и показали ход работ, говорит об открытости компании. Мы пообщались с экологами, убедились, что всё безопасно, и это успокаивает.

Председатель Общественного совета Иволгинского района Наталья Битуева подчеркнула, что диалог с инвестором ведется на постоянной основе, а современный стиль работ позволяет свести экологические риски к минимуму.

- Были некоторые опасения, но когда мы приехали на место, где будут вестись работы, то увидели, что все процессы высокотехнологичны, проводятся под надзором. В нашей стране повсюду что-то делается, создается и в итоге это приводит к экономическому росту регионов. Мы мы тоже не должны стоять на месте. Современные технологии позволяют минимизировать все экологические угрозы, поэтому я думаю, что природе ничего не угрожает, - сказала Наталья Битуева.





Создание группы общественного мониторинга стало результатом совместных решений, принятых еще летом 2025 года в ходе общественных слушаний. Тогда жители района высказали свои опасения, а компания пообещала учитывать мнение местного сообщества и взяла на себя обязательства по информационной открытости.

Во время выезда гости смогли не только увидеть технику, но и убедиться в соблюдении мер безопасности. На все вопросы участников выезда были даны исчерпывающие разъяснения, касающиеся рекультивации земель после завершения разведки и защиты водных объектов. Компания подтвердила, что после бурения скважины будут ликвидированы специальным раствором, а буровые растворы собираются в герметичные емкости для последующей утилизации.

Геологоразведочные работы продлятся до конца 2026 года. Общественность района продолжит контролировать ход работ на Ошурковском месторождении.