Общество 29.05.2026 в 15:47

Улан-удэнец нашел на дороге сумку и вытащил из нее телефон

Чужой гаджет он подарил родственнику
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В Улан-Удэ 45-летний мужчина, находясь на парковке торгового центра, забыл свою черную сумку на крыше автомобиля и уехал. Он спохватился уже в другом магазине и вернулся обратно. Однако работники ТЦ сообщили, что вещей никто не находил. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей. Горожанин обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что во время движения сумка соскользнула с крыши и упала на проезжую часть. На это обратил внимание ехавший следом 60-летний водитель другой машины. Мужчина не стал догонять рассеянного улан-удэнца, а просто подобрал чужую вещь и скрылся.

Позже он избавился от улик: выбросил саму сумку, кошелек, банковские карты и чужую сим-карту, оставив себе только телефон. Похищенный гаджет злоумышленник подарил своему родственнику.

«Оперативники задержали подозреваемого. Похищенный телефон изъят. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - отметили в МВД по Бурятии.

