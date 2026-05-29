Стражей природы Бурятии снабдили новыми автомобилями

Сегодня на площади Советов в Улан‑Удэ прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню окружающей среды и Дню охотоведа. Ключевым событием стало вручение ключей от семи новых автомобилей марок УАЗ и LADA государственным охотничьим инспекторам и инспекторам экологического надзора Бурприроднадзора.

«Профессия охотоведа — особая. Человек должен прежде всего любить тайгу, степь, горы… Это заслуживает особого уважения», - отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

На закупку техники направили более 10 миллионов рублей – финансирование выделили в правительстве региона по поручению главы республики Алексея Цыденова. Обновление автопарка позволит повысить эффективность работы инспекторов и расширить географию природоохранного контроля в регионе.

«Новые автомобили помогут нам быстрее оказаться в рейде, на месте нарушения, пресечь его, восстановив экологическое благополучие и баланс природы», - подчеркнула руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

Кроме того, в рамках мероприятия отличившихся специалистов наградили федеральными и ведомственными наградами.