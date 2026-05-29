Искусственный интеллект сможет взять на себя функции судей

Иркутская область вошла в список участников пилотного проекта Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по тестированию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в федеральных судах общей юрисдикции. Как сообщает пресс-служба Судебного департамента при ВС РФ, специальные платформы тестируются в ведомственном контуре ГАС «Правосудие». Судьям и работникам аппаратов судов в тестовом режиме предлагается оценить функциональные возможности нескольких платформ искусственного интеллекта для преобразования аудиозаписей судебных заседаний в письменный текст, а также определить «другие перспективные направления использования технологий ИИ в служебной деятельности».В пилотном проекте участвуют десять субъектов РФ: Санкт-Петербург, Карелия, Амурская, Вологодская, Ульяновская, Иркутская, Ленинградская, Тамбовская, Белгородская и Московская области. Бурятия в пилотный проект не попала.