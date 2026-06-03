Зурхай на среду, 3 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа Си.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговать и строить дома.Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу (особенно на восток).Фото: Номер один