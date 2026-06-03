Общество 03.06.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 3 июня
18-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа Си.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговать и строить дома.
Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу (особенно на восток).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговать и строить дома.
Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу (особенно на восток).
Фото: Номер один
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