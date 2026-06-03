В Улан-Удэ определят лучших электриков, штукатуров и сварщиков

5 июня в Улан-Удэ на стройплощадке пройдет ежегодный конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2026». В нем примут участие представители строительных организаций города, сообщили в мэрии города.

- Конкурсантам из разных организаций предстоит на месте показать мастерство в своей узкой специальности. Оценивать будут по объему, качеству и скорости выполненных работ, а также по чистоте рабочего места. Победителям конкурса вручат дипломы и денежные призы, - отметили в комитете по строительству.

Штукатурам придется оштукатурить кирпичную стену известково-песчаным раствором без сетки. Электрикам предстоит установить модульный бокс, вводной автомат и шину заземления, а сварщиков будут оценивать по изготовлению и монтажу балконного ограждения по готовому эскизу.

Фото: мэрия города