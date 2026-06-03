Общество 03.06.2026 в 14:29

Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке

«Света нет, бензин по 120 рублей с рук», - пишет Оксана Бухольцева
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Текст: Служба информации «Номер один»
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
Фото: личная страница Оксаны Бухольцевой

Бывший депутат Народного Хурала Бурятии, а ныне директор школы №5 в городе Токмак Запорожской области Оксана Бухольцева поделилась подробностями жизни в прифронтовом городе. По её словам, в населённом пункте практически отсутствуют связь и свет, вода подаётся с перебоями, а топливо приходится искать с рук по завышенным ценам. Но Оксана Васильевна все равно не унывает, сообщает «МК в Бурятии».

В своём аккаунте в социальных сетях Бухольцева описала текущую ситуацию: «Мобильной связи нет. Интернет нестабильный. Света нет. Вода через раз. Ночь тёмная. Главное — тихая».

«Вчера ходили искать бензин. Уже 120 рублей за литр с рук народ берёт. Менее месяца назад на заправке брали за 75», — сообщила экс-депутат. Она поблагодарила друзей, которые помогают с топливом: «Спасибо друзьям за то, что нас не забывают, когда находят топливо. Вот так и живём. Кстати, мы неприхотливы, нам одного генератора в 1,2 кВт на две квартиры хватает».

Оксана Бухольцева, долгие годы возглавлявшая школу в Северобайкальске, ещё в 2022 году приняла решение отправиться на Донбасс учителем физики. С ноября 2023 года она работает директором школы №5 в Токмаке. За свой вклад в развитие русской культуры на новых территориях и помощь участникам СВО в сентябре 2025 года была удостоена всероссийской премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса.

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