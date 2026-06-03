На остановке в Улан-Удэ подросток обокрал молодую женщину с ребенком

В Улан-Удэ 15-летний подросток был задержан полицией за кражу сумки, забытую на автобусной остановке молодой мамой с ребенком. 15 тысяч рублей он потратил на сладости и компьютерный клуб, а остальное выбросил во дворе дома.

23-летняя местная жительница, обратившаяся в полицию с заявлением о хищении сумки, паспорта, телефона и денег, рассказала, что ждала такси на остановке и вспомнила о сумке, которую оставила на скамейке, когда уже находилась в машине.

Сотрудники уголовного розыска установили личность того, кто забрал себе эту сумку. Воришкой оказался 15-летний местный житель, уже имеющий судимость за подобное преступление.

- Подросток находился на той же остановке. Дождавшись, пока женщина уедет, он забрал оставленную без присмотра сумку и скрылся во дворах. Из кошелька он извлек 15 тысяч рублей, а саму сумку с документами и телефоном выбросил. Деньги подросток потратил на развлечения в компьютерном клубе и сладости, - сообщили в полиции республики.

В МВД добавили, что выброшенные вещи вскоре нашли дети. Они передали находку мужчине, который принес сумку в отдел полиции. Благодаря этому все похищенное имущество было возвращено законной владелице, а причиненный ущерб полностью возмещен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть