Происшествия 03.06.2026 в 12:00

Суд обязал Следственный комитет заплатить многодетной матери из Улан-Удэ 50 тысяч за незаконный обыск

Следователь ворвался в квартиру в 8 утра без судебного решения
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Текст: Станислав Сергеев
Суд обязал Следственный комитет заплатить многодетной матери из Улан-Удэ 50 тысяч за незаконный обыск
Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск многодетной матери, которая требовала компенсацию морального вреда за незаконный обыск, проведённый сотрудником следственного отдела по Октябрьскому району. Взыскание пойдёт с казны Российской Федерации в лице Следственного комитета. Саму женщину при этом обвиняют в уголовном преступлении - незаконном проникновении в чужое жильё.

Утром 19 января 2026 года старший следователь возбудил в отношении женщины уголовное дело за незаконное проникновение в жилище. В 6:10 утра он вынес постановление о проведении обыска в её квартире на улице Комсомольской в Улан-Удэ - в случаях, не терпящих отлагательства. Уже в 8 утра следователь с оперуполномоченными и понятыми пришёл по адресу. Женщина была дома вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. По её словам, дверь выломали, следователь вёл себя грубо, скрутил ей руки, изъял сотовые телефоны. Дети, испугавшись, накрылись одеялом и не пошли в тот день в школу и детский сад.

Женщине стало плохо. Вызванная бригада скорой помощи зафиксировала артериальное давление 180/100 мм рт. ст., пульс 105 ударов в минуту и глюкозу 11,2 ммоль/л. Диагноз - гипертоническая болезнь 3-й степени, гипертонический криз. Женщина находилась на больничном три дня. Позже дети стали жаловаться на страхи, нервозность и нарушение сна. Невролог поставил им неврозоподобное расстройство, назначил фенибут и глицин, рекомендовал психологическую коррекцию.

Однако главное - сам обыск суд позже признал незаконным. Постановлением Октябрьского районного суда от 22 января 2026 года установлено: преступление, в котором подозревают женщину, произошло 30 декабря 2025 года, а уголовное дело возбудили только 19 января 2026 года - спустя 20 дней. В постановлении следователя не указано, какие именно исключительные обстоятельства потребовали немедленного обыска без судебного решения. Также суд отметил, что изъятые мобильные телефоны не относятся к запрещённым предметам, поэтому их изъятие тоже незаконно.

Истица требовала компенсацию морального вреда 50 тысяч себе и по 10 тысяч каждому из детей. Суд согласился с фактом причинения вреда, но снизил сумму до 30 тысяч женщине и до 10 тысяч каждому ребёнку. В иске к Министерству финансов отказали - главным распорядителем бюджетных средств признан сам Следственный комитет. В выплате 10 тысяч несовершеннолетним суд не отказал, но они получат её через законного представителя - свою мать.

При этом суд не нашёл подтверждения тому, что следователь выламывал дверь: в возбуждении уголовного дела по этому факту отказали за отсутствием события преступления.

Фото: «Номер один»
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