В Бурятии победили трехдневный лесной пожар

За прошедшие сутки в Прибайкальском районе Бурятии наконец справились с лесным пожаром, который возник еще 1 июня из-за обрыва линии электропередач. На его тушении работали девять сотрудников лесной охраны, было задействовано также две единицы лесопожарной техники.

- Лесной пожар ликвидирован. Утром 3 июня новых лесных пожаров зарегистрировано не было. Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить, пользоваться открытым огнём, разводить костры, сжигать сухую траву и порубочные остатки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штраф от 40 тысяч рублей, - предупредили в Авиалесохране.

О возгораниях можно сообщать на горячую линию диспетчерской службы 20-44-44.

Фото: нейросеть