Общество 03.06.2026 в 12:55

Кручу, верчу…

Когда обманщик и корпорация сходятся в дуэли, за этим всегда интересно наблюдать
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Текст: Номер один
Кручу, верчу…

У одной стороны пистолеты – хитрость, у другой – пункты закона.

Итак, с одной стороны – женщина, живущая в славном городе Улан-Удэ. Устав платить за чайник, плиту и холодильник, она решила совершить маневр. И в итоге в ее прибор учета каким-то образом попали хитро сделанные перемычки. Задача которых - скрывать истинные объемы потребления ценной энергии.

Но таких, как эта женщина, немало, и инспекторы «Читаэнергосбыта» явились к ней без приглашения, вскрыли злополучный прибор, обнаружили постороннее вмешательство и отправили его на экспертизу.

Когда страшная правда вскрылась, хитрой женщине насчитали штраф – аж 268 тыс. рублей. Увидев в расчетке сумму, которую некоторые и за год не зарабатывают, возмущенная и шокированная женщина пошла судиться и дошла аж до Верховного суда Бурятии.

Там решили: в «Читаэнергосбыте» действительно применили не тот пункт правил, когда считали штраф. На самом деле женщина должна 37 тыс. рублей.

В общем, получается интересная ситуация: одна своровала электричество, вторые ее обсчитали. И обе стороны встретились в суде. Конечно, отвечать в любом случае будет электроворишка: 37 тысяч - тоже деньги. Что касается «Читаэнергосбыта», то их, вероятно, также постигло наказание в виде разочарования от упущенной выгоды. Ведь 37 тысяч меньше, чем 268 тысяч. И когда карманы энергетиков пустеют (хоть для них это и мелочь), у них появляется еще один повод для грусти.

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