В Бурятии помогли жене пропавшего без вести военнослужащего

К уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась супруга военнослужащего, который в настоящее время признан без вести пропавшим. Жительница Еравнинского района попросила помочь снять наличные с детских депозитных счетов, чтобы улучшить условия проживания и провести благоустройство своего частного дома.

Юлия Жамбалова связалась с Главой МО «Еравнинский район», в результате чего районной администрацией было издано распоряжение, позволяющее снять деньги с детских сберегательных счетов. Они могут быть использованы семьей для проведения работ по благоустройству их жилого дома, приобретения необходимой техники, включая компьютер и мобильный телефон, а также для покупки сезонной одежды, обуви и мебели.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Бурятии