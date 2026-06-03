В Бурятии вырастет средняя стоимость квадратного метра

Стало известно о нормативах средней рыночной стоимости жилья в регионах России на третий квартал 2026 года, согласно проекту Минстроя. Согласно нормативно-правовому акту, в Бурятии средняя стоимость кв.м в третьем квартале года составит 146578 рублей. И это самый низкий норматив среди всех субъектов ДФО.

Отметим, что во втором квартале средняя стоимость в Бурятии составляла 130221 руб. Таким образом, заметен рост более чем на 11%.

В Забайкалье, согласно проекту, новая средняя стоимость составит 175850 руб.

В Иркутской области, которая относится к Сибирскому федеральному округу, этот показатель равен 127685 руб.

Фото: Номер один