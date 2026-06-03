Бастрыкин взял на контроль дело о центре помощи детям в Бурятии

Главный следователь России взял на контроль уголовное дело о ненадлежащем содержании здания центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Хоринском районе Бурятии.

Сообщается, что длительное время учреждение находится в непригодном состоянии. Там не исправна система отопления, из-за чего температурный режим в зимний период не соответствует установленным нормам. Кроме того, входная группа не оборудована пандусом, дверные проемы и санузлы не предназначены для передвижения маломобильных граждан.

В 2024 году вступило в силу судебное решение, однако сроки устранения нарушений неоднократно переносились, последний раз – на июль текущего года.

В СУ СКР по Бурятии по данному факту завели уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю бурятского следкома Евгению Лагацкому представить доклад о ходе и результатах расследования, а также принимаемых мерах по приведению социально значимого объекта в нормативное состояние.