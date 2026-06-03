В Бурятии ищут пропавшего 31-летнего мужчину

В Бурятии объявлен в розыск 31-летний Арсений Мацинский, проживающий в селе Каленово Иволгинского района. Как сообщили в «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно со 2 июня.

Приметы мужчины: рост 165 см, плотное телосложение, черные волосы, голубые глаза. Был одет в серую короткую куртку, тёмно-синее спортивное трико, светло-зеленые кроссовки и серую футболку. Был на синем велосипеде, с собой имел красно-синий рюкзак.

Располагающих информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Фото: «ЛизаАлерт»