Общество 03.06.2026 в 13:44

Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса

В регионе отменили противопожарный режим
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Текст: Иван Иванов
Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса
Фото: архив «Номер один»

Ограничения на посещение лесов в Забайкалье полностью сняты. Решение об этом было принято в связи с существенной нормализацией пожарной обстановки и благоприятными погодными условиями.

Как сообщает портал «ЧИТА.RU», в конце мая 2026 года в регионе было зафиксировано около 350 лесных пожаров, охвативших 30 тысяч гектаров. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период произошло 1,5 тысячи возгораний, а огонь прошел 2,7 миллиона гектаров.

Несмотря на незначительное снижение числа выявленных поджигателей (87 против 89 в прошлом году), общее количество пожаров сократилось в пять раз. Руководитель Забайкаллесхоза Алексей Байков объясняет такую положительную динамику усилением профилактической работы, увеличением числа патрульных групп, которые оперативно отслеживают очаги возгораний и пресекают незаконное посещение лесов, а также обильными осадками, выпавшими осенью и зимой.

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ЗУРХАЙ
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