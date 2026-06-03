Власти отказывались расселять многоэтажку в Улан-Удэ, несмотря на угрозу обрушения

Прокуратура Советского района Улан-Удэ подала иск в интересах жильцов двух аварийных домов - на улицах Лимонова и Жердева. Обе многоэтажки признали непригодными для проживания несколько лет назад, суды обязали мэрию расселить их до конца 2025 года. Однако в республиканскую программу переселения дома не попали. Суд частично удовлетворил требования надзорного ведомства.Первый дом - на улице Лимонова. Его признали аварийным в 2018 году. Причиной стал пожар: обрушились перекрытия, повреждена крыша, частично отсутствуют фрагменты кровли. Решением Советского районного суда от августа 2024 года администрацию Улан-Удэ обязали расселить жильцов до конца 2025 года.Второй дом - на улице Жердева. Его признали аварийным в 2021 году из-за физического износа. Суд в июле 2024 года также установил крайний срок расселения - декабрь 2025 года. Судья тогда указала, что техническое состояние дома не позволяет его длительную эксплуатацию, а конструкции находятся в предаварийном состоянии с реальной угрозой обрушения.Несмотря на судебные решения, оба дома не включили в Муниципальную адресную программу переселения на 2025–2027 годы, утверждённую мэрией в ноябре 2025 года. Также их не оказалось и в Республиканской адресной программе, которую правительство Бурятии утвердило в октябре 2025 года.Прокурор потребовал обязать мэрию включить оба дома в муниципальную программу, а Минстрой Бурятии и правительство республики - в республиканскую. Также надзорное ведомство настаивало на предоставлении жилья двум семьям.Суд отказался включать в программы сгоревший дом на Лимонова. Там своя процедура: собственники имеют право на выкуп жилья, а не на предоставление новой квартиры. Кроме того, дом уже изъят для муниципальных нужд, начата оценка имущества.С домом на Жердева ситуация иная. Он признан аварийным именно из-за износа, и закон требует его включения в программу в первоочередном порядке - особенно с учётом вступившего в силу судебного решения. Минстрой в суде сослался на нехватку лимитов финансирования, но суд отклонил этот довод: нормы федерального закона о переселении являются специальными и имеют приоритет перед общими положениями бюджетного кодекса. Суд также указал, что Минстрой не представил доказательств принятия мер по включению дома в программу.Суд обязал Министерство строительства Бурятии в течение месяца включить многоэтажку на Жердева в республиканскую адресную программу. В удовлетворении остальных требований - к мэрии, правительству республики и о предоставлении жилья конкретным семьям - отказали. Суд посчитал, что требование о предоставлении квартир преждевременно, а мэрия уже начала работу по внесению дома в муниципальную программу.Фото: «Номер один»