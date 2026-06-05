Общество 05.06.2026 в 06:00

«Экстремизм в один клик»: уроженца Киева этапировали в Бурятию

Его отправили в колонию за дискредитацию российской армии
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Текст: Макар Захаров
«Экстремизм в один клик»: уроженца Киева этапировали в Бурятию
Фото: УФСИН России по Республике Бурятия

Шесть лет лишения свободы за комментарии в социальной сети. Для 55-летнего Виктора (имя изменено) эта цифра еще недавно казалась немыслимой. Сегодня он отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Бурятии. В прошлом – житель двух стран: киевлянин по рождению, большую часть жизни проживший в России. Его история – урок того, как необдуманные мысли могут толкнуть человека на преступление, о котором он будет жалеть долгие годы.

Виктор родился и вырос в Киеве. Там до сих пор живут его родители. В седьмом классе он переехал в Россию, где и прошла вся его сознательная жизнь. До начала специальной военной операции он регулярно навещал родных в Украине, ездил в отпуск. Две страны всегда были частью его личной истории.

Но 24 февраля 2022 года все изменилось. Разделение прошло не только по границам, но и в душах. Тревога за пожилых родителей, оставшихся в Украине, отсутствие возможности видеться, информационный хаос – все это вызвало у Виктора острую негативную реакцию.

- Я очень переживал за родных, - объясняет он сейчас. - Эмоции захлестывали, и не нашел другого способа выразить свою боль, кроме публикации постов в соцсетях.

Первый комментарий Виктор оставил еще 30 июля 2022 года на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ). Он опубликовал видеозапись с проукраинским содержанием, сопроводив ее текстом. В сообщении утверждалось, что российские военные удерживали мирных жителей в качестве заложников в селе Ягодное Черниговской области, а также совершали убийства военнопленных в Еленовке.

Второй эпизод датирован 4 октября 2022 года. Находясь в Белгороде, Виктор снова вышел в сеть. На этот раз его комментарий был направлен на дискредитацию армии и власти: он распространял ложные сведения о захвате заложников в Черниговской области.

Но самым серьезным, с юридической точки зрения, стал комментарий, призывающий граждан вступать в ряды сил территориальной обороны Украины. Виктор не просто выражал мнение, он давал инструкции, где получить оружие тем, кто «готов и умеет его держать».

Эти сообщения, адресованные неограниченному кругу лиц, попали в поле зрения правоохранителей.

Норильский городской суд Красноярского края квалифицировал действия Виктора по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Приговор – шесть лет колонии общего режима.

Из Норильска осужденного этапировали в Бурятию, в ИК-1. Здесь, вдали от дома, в условиях жесткого распорядка, к нему пришло осознание.

- Изначально я даже не подозревал, что за «просто комментарий» можно получить реальный срок, - признает Виктор. - Думал, ну напишу, выскажусь, это же мое мнение.

Сегодня он признает: его слова не были безобидными. Они могли повлиять на других людей, подтолкнуть их к неверным решениям. А главное - информация, которую он распространял, оказалась ложной.

- Содержание моих комментариев не соответствует действительности, - говорит он. - Я переосмыслил свое отношение к действующей власти. Был категорически не прав.

Его срок истекает только 30 августа 2028 года. Впереди годы, которые он мог бы провести с семьей, но проведет в колонии.

- Мой случай – это предупреждение для тех, кто считает, что любые комментарии с призывами к экстремистской деятельности останутся без последствий, - предупреждает Виктор. - В Российской Федерации любое высказывание в социальной сети, даже оставленное единожды, если оно содержит признаки преступления, карается по всей строгости закона.

Он надеется, что его ошибка послужит уроком, и напоминает: прежде чем писать пост, стоит задуматься – а не придется ли объяснять его содержание судье.

Теги
дискредитация колония

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