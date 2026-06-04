Общество 04.06.2026 в 12:21

Улан-удэнку оштрафовали на 80 тысяч за нападение на полицейского

Женщина дважды ударила правоохранителя по ноге
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Текст: Карина Перова
Улан-удэнку оштрафовали на 80 тысяч за нападение на полицейского
Фото: архив «Номер один»

Жительница Улан-Удэ предстала перед судом за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Горожанка находилась дома в состоянии опьянения. На место вызвали полицейских, так как в действиях женщины усматривались признаки административного правонарушения.

Она оказала неповиновение законным требованиям правоохранителя, дважды ударив ногой по левой ноге последнего. Вину в предъявленном ей обвинении улан-удэнка признала в полном объеме.

«Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 8 месяцев равными частями по 10 тыс. рублей ежемесячно», - сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.

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