Улан-удэнку оштрафовали на 80 тысяч за нападение на полицейского

Жительница Улан-Удэ предстала перед судом за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Горожанка находилась дома в состоянии опьянения. На место вызвали полицейских, так как в действиях женщины усматривались признаки административного правонарушения.

Она оказала неповиновение законным требованиям правоохранителя, дважды ударив ногой по левой ноге последнего. Вину в предъявленном ей обвинении улан-удэнка признала в полном объеме.

«Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 8 месяцев равными частями по 10 тыс. рублей ежемесячно», - сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.