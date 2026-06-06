Зурхай на субботу, 6 мая

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, засевать поля, торговать и вести административные и властные дела.Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; заключать дружеские соглашения, принимать невестку, устраивать праздники, приглашать гостей и начинать важные дела.Стрижка волос: к инфекционным болезням.Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).Фото: