Общество 06.06.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 6 мая
21-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, засевать поля, торговать и вести административные и властные дела.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; заключать дружеские соглашения, принимать невестку, устраивать праздники, приглашать гостей и начинать важные дела.
Стрижка волос: к инфекционным болезням.
Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).
Фото:
Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; заключать дружеские соглашения, принимать невестку, устраивать праздники, приглашать гостей и начинать важные дела.
Стрижка волос: к инфекционным болезням.
Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).
Фото:
Тегизурхай