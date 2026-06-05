Верховный суд Бурятии отказался смягчать приговор убийце

Сторона защиты решила обжаловать и смягчить приговор жителю Бурятии, которого суд и присяжные отправили в колонию строгого режима на 11,5 лет. Однако суд счел, что обвиняемый в убийстве мужчина не заслуживает снисхождения и оставил приговор без изменений.

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2024 года пьяный мужчина в ходе ссоры ударил ножом в грудь своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте преступления.

Коллегия присяжных заседателей подсудимого признала виновным и не заслуживающим снисхождения, однако защита не согласилась и подала апелляцию.

- Верховный суд республики с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитников о невиновности и оставил приговор без изменения. Судебное решение вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре республики.

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