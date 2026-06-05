Происшествия 05.06.2026 в 12:09
В Бурятии неустановленный водитель сбил и бросил 7-летнего мальчика
Виновника аварии разыскивают
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии случилось 33 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.
В Тарбагатайском районе в 8 часов вечера водитель неустановленного автомобиля в поселке Николаевский сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали с травмами.
«Сотрудниками ГИБДД ведутся розыскные мероприятия по задержанию скрывшегося с места аварии нарушителя», - прокомментировали в ГАИ республики.