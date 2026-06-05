В Бурятии неустановленный водитель сбил и бросил 7-летнего мальчика

За минувшие сутки в Бурятии случилось 33 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

В Тарбагатайском районе в 8 часов вечера водитель неустановленного автомобиля в поселке Николаевский сбил 7-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали с травмами.

«Сотрудниками ГИБДД ведутся розыскные мероприятия по задержанию скрывшегося с места аварии нарушителя», - прокомментировали в ГАИ республики.