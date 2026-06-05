В Бурятии виновник тройного ДТП явился с повинной вместе с супругой

В Иволгинском районе Бурятии установили водителя, который устроил тройное ДТП и скрылся. Напомним, авария произошла около 17 часов в километре от села Сужа.

Водитель иномарки «Тойота Королла Спасио» столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Мазда», после чего выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер Прадо».

В результате аварии пострадала 34-летняя водитель автомашины «Тойота Лэнд Крузер», женщину с травмами доставили в медучреждение.

Виновник ДТП с места происшествия сбежал. Однако через несколько часов вместе с супругой самостоятельно пришел в дежурную часть полиции.

«Установлено, что за рулем находился 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий права управления транспортом», - сообщили в ГАИ республики.