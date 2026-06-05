Происшествия 05.06.2026 в 12:18

Застолье с гостями обошлось жительнице Улан-Удэ в 820 тысяч

Женщину обчистил супружеский воровской дуэт
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Текст: Елена Кокорина
Застолье с гостями обошлось жительнице Улан-Удэ в 820 тысяч

В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась местная жительница, ставшая жертвой не чистой на руку супружеской пары. Женщина лишилась 820 тысяч рублей, согласившись приютить скрытых аферистов всего лишь на один день.

Как рассказали в полиции республики, за несколько дней до инцидента к хозяйке приехали супруги из другого района, и гостеприимная женщина приютила их.

Во время совместного похода в магазин гостья запомнила пин-код, который потерпевшая вводила при оплате, а муж чуть погодя незаметно выкрал банковскую карту. В тот же вечер пара сняла в ближайшем банкомате около 70 000 рублей, после чего спокойно вернулась к хозяйке переночевать.

- Утром гости уехали, прихватив с собой и ее карту. Позже они сняли с неё ещё 750 тысяч. На допросе супруги признались, что деньги потратили на личные нужды. Часть похищенного удалось вернуть обманутой женщине, - добавили в полиции.

Фото: Номер один

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