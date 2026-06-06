В Бурятии появится логистический центр Ozon

В Бурятии планируют построить новый логистический центр маркетплейса Ozon. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, где начала работу делегация республики во главе с Алексеем Цыденовым.Как отметил глава региона, реализация проекта должна существенно улучшить логистику. Новый комплекс обеспечит более быструю доставку заказов жителям республики и создаст дополнительные возможности для местного бизнеса, который сможет эффективнее работать с онлайн-площадками и расширять рынки сбыта.По предварительным данным, на площадке смогут храниться свыше пяти миллионов товарных позиций. При этом мощности центра позволят ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов. Инвестиции в технологическое оборудование объекта оцениваются более чем в 3,2 млрд рублей.