Общество 06.06.2026 в 11:16
В Бурятии появится логистический центр Ozon
На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве комплекса, рассчитанного на хранение более пяти миллионов товаров
Текст: Макар Захаров
В Бурятии планируют построить новый логистический центр маркетплейса Ozon. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, где начала работу делегация республики во главе с Алексеем Цыденовым.
Как отметил глава региона, реализация проекта должна существенно улучшить логистику. Новый комплекс обеспечит более быструю доставку заказов жителям республики и создаст дополнительные возможности для местного бизнеса, который сможет эффективнее работать с онлайн-площадками и расширять рынки сбыта.
По предварительным данным, на площадке смогут храниться свыше пяти миллионов товарных позиций. При этом мощности центра позволят ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов. Инвестиции в технологическое оборудование объекта оцениваются более чем в 3,2 млрд рублей.
Как отметил глава региона, реализация проекта должна существенно улучшить логистику. Новый комплекс обеспечит более быструю доставку заказов жителям республики и создаст дополнительные возможности для местного бизнеса, который сможет эффективнее работать с онлайн-площадками и расширять рынки сбыта.
По предварительным данным, на площадке смогут храниться свыше пяти миллионов товарных позиций. При этом мощности центра позволят ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов. Инвестиции в технологическое оборудование объекта оцениваются более чем в 3,2 млрд рублей.
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