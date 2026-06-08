В Улан-Удэ из фуры на дорогу вылилось масло

В столице Бурятии на улице Шумяцкого случилось ЧП. На проезжую часть из фуры вылилось масло.

Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». «Масло разносится колесами, на дороге очень скользко», - прокомментировали очевидцы.

Разлив начался от пешеходного перехода.

«Информация передана в соответствующие службы. Ситуация на контроле», - прокомментировали в комитете по транспорту администрации города.