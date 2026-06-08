Происшествия 08.06.2026 в 11:21
В Улан-Удэ из фуры на дорогу вылилось масло
Проезжая часть превратилась в каток
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии на улице Шумяцкого случилось ЧП. На проезжую часть из фуры вылилось масло.
Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». «Масло разносится колесами, на дороге очень скользко», - прокомментировали очевидцы.
Разлив начался от пешеходного перехода.
«Информация передана в соответствующие службы. Ситуация на контроле», - прокомментировали в комитете по транспорту администрации города.