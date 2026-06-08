Общество 08.06.2026 в 11:12

Жителей Бурятии ждёт самая короткая рабочая неделя в июне

Это связано с празднованием Дня России
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии ждёт самая короткая рабочая неделя в июне

В июне жителей Бурятии, как и всех остальных россиян, ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Трудиться предстоит всего четыре дня — с 8 по 11 июня.

Накануне государственного праздника, в четверг 11 июня, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час в соответствии с нормами трудового законодательства. После этого жителей республики ждут трехдневные длинные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Следующий аналогичный период с сокращенной рабочей неделей и дополнительными выходными днями наступит осенью, в ноябре, перед Днем народного единства.

Фото: Номер один

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