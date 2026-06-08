Общество 08.06.2026 в 11:12
Жителей Бурятии ждёт самая короткая рабочая неделя в июне
Это связано с празднованием Дня России
Текст: Иван Иванов
В июне жителей Бурятии, как и всех остальных россиян, ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Трудиться предстоит всего четыре дня — с 8 по 11 июня.
Накануне государственного праздника, в четверг 11 июня, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час в соответствии с нормами трудового законодательства. После этого жителей республики ждут трехдневные длинные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).
Следующий аналогичный период с сокращенной рабочей неделей и дополнительными выходными днями наступит осенью, в ноябре, перед Днем народного единства.
Фото: Номер один