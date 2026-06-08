В Иркутской области перевернулся катер, двое погибли

На Усть-Илимском водохранилище произошла трагедия — в 4 километрах от берега перевернулся катер КС-100. В результате происшествия два человека, находившиеся на борту судна, пропали без вести и, по предварительным данным следствия, погибли.

Как сообщает портал "IRCITY.RU", на борту катера находились судоводитель и пассажир. После опрокидывания судна они оказались в воде, а их местонахождение до настоящего времени не установлено. Сам катер затонул.

По факту происшествия Восточно-Сибирское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух человек. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В очередной раз утонувшие оказались без спасательных жилетов. Пренебрежение элементарными нормами техники безопасности на воде регулярно приводит к человеческим жертвам. Сколько ещё должно произойти подобных трагедий, чтобы люди начали ответственно относиться к собственной безопасности и использовать спасательные средства при выходе на воду?

Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ / МАКС