На западе страны начались проблемы с бензином

На западе России начинают фиксироваться проблемы с обеспечением автозаправочных станций бензином. В ряде регионов автомобилисты уже столкнулись с ограничениями на отпуск топлива.Как сообщает портал «Деловой Петербург», причиной ситуации стали нарушения привычных логистических цепочек поставок нефтепродуктов после атак беспилотников.По словам президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Марата Муртазина, бензин в Санкт-Петербург и Ленинградскую область сейчас поступает не только с ближайших нефтеперерабатывающих заводов, но также из центральных регионов России и Белоруссии, что увеличило сроки и сложность поставок.В Бурятии подобных проблем с бензином в настоящее время не наблюдается. Это связано близостью к Ангарской нефтехимической компанией в Иркутской области, которая продолжает работу в штатном режиме, не пострадала от технологических проблем и в настоящее время не находится на плановом ремонте.Фото: «Номер один»