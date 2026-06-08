Общество 08.06.2026 в 11:45
На западе страны начались проблемы с бензином
На некоторых АЗС выводится ограничение по заливу в бензобак из-за ремонтов НПЗ
Текст: Иван Иванов
На западе России начинают фиксироваться проблемы с обеспечением автозаправочных станций бензином. В ряде регионов автомобилисты уже столкнулись с ограничениями на отпуск топлива.
Как сообщает портал «Деловой Петербург», причиной ситуации стали нарушения привычных логистических цепочек поставок нефтепродуктов после атак беспилотников.По словам президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Марата Муртазина, бензин в Санкт-Петербург и Ленинградскую область сейчас поступает не только с ближайших нефтеперерабатывающих заводов, но также из центральных регионов России и Белоруссии, что увеличило сроки и сложность поставок.
В Бурятии подобных проблем с бензином в настоящее время не наблюдается. Это связано близостью к Ангарской нефтехимической компанией в Иркутской области, которая продолжает работу в штатном режиме, не пострадала от технологических проблем и в настоящее время не находится на плановом ремонте.
Фото: «Номер один»
Как сообщает портал «Деловой Петербург», причиной ситуации стали нарушения привычных логистических цепочек поставок нефтепродуктов после атак беспилотников.По словам президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Марата Муртазина, бензин в Санкт-Петербург и Ленинградскую область сейчас поступает не только с ближайших нефтеперерабатывающих заводов, но также из центральных регионов России и Белоруссии, что увеличило сроки и сложность поставок.
В Бурятии подобных проблем с бензином в настоящее время не наблюдается. Это связано близостью к Ангарской нефтехимической компанией в Иркутской области, которая продолжает работу в штатном режиме, не пострадала от технологических проблем и в настоящее время не находится на плановом ремонте.
Фото: «Номер один»
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