Иркутский бизнес переходит в тень

По мнению иркутского предпринимателя, ситуация в продуктовом ритейле ухудшается, что в итоге ведет к дроблению бизнеса и уходу его в тень. Как сообщает портал IRCITY.ru, количество субъектов малого и среднего бизнеса в Иркутской области с начала года действительно растет: на 10 января их было около 93,8 тысячи, а к 10 мая — уже почти 96 тысяч.Однако, несмотря на рост официальных данных, итоги показывают обратное — реальное число предпринимателей сокращается, а оставшиеся бизнесы все чаще дробятся или переходят в серый сектор экономики. Об этом рассказал владелец сети продуктовых магазинов под брендом «Сарсенбаев» и депутат заксобрания Евгений Сарсенбаев. Он отметил, что зачастую предприниматели создают новые ИП или маленькие «ооошки» на родственников, чтобы снизить налоговый пресс и уйти от административного давления.Сарсенбаев подчеркнул, что в результате кризиса выигрывают только банки, предоставляющие кредиты под высокие проценты, что делает бизнес еще менее устойчивым, а закрывающиеся предприниматели оказываются вынуждены ставить свои деньги на депозиты или уходить с рынка. Анализ финансовых показателей подтверждает снижение доходности в секторе, а административная нагрузка только растет.В качестве примера он привел новую цифровую платформу «ГосЛог», которая должна повысить прозрачность грузовых перевозок, однако по мнению Сарсенбаева, это увеличит расходы предприятий и, соответственно, цены для потребителей. Он также отмечает рост серых схем оплаты, инициативу некоторых магазинов и кафе принимать наличные и QR-коды, что усугубляет ситуацию и мешает сбору налогов.Основная причина, по его словам, — отсутствие диалога власти с бизнес-сообществом и создание условий, которые не позволяют малому и среднему бизнесу развиваться легально и устойчиво. В результате страдают социальные учреждения, такие как школы и больницы, которые не могут заключать контракты за наличные.Еще одна проблема — использование лазеек в законодательстве при заключении договоров с работниками как с самозанятыми, что лишает фонд оплаты труда поступлений и усложняет контроль. В условиях миграционного ужесточения и нехватки кадров предприниматели вынуждены перекупать сотрудников у конкурентов, что увеличивает издержки и снижает прибыль.Для выживания бизнесы диверсифицируют свою деятельность: развивают оптовую и розничную торговлю, производство, сдачу недвижимости в аренду и даже размещение свободных средств в депозитах. Однако, несмотря на все меры, ситуация только ухудшается. Перешедшие на общую систему налогообложения компании сталкиваются с ростом расходов на аренду, логистику и коммунальные услуги, а цены у поставщиков растут после ухода некоторых предприятий.В результате доходы населения уменьшаются, а спрос смещается в сторону более дешевых товаров, что вынуждает бизнес корректировать ассортимент и искать новые пути снижения издержек — например, поставки из Китая и Белоруссии напрямую. Сарсенбаев уверен, что главным фактором кризиса является отсутствие диалога между властью и бизнесом, и несмотря на сложности, он сохраняет оптимизм. По его словам, любые трудности — это шанс для тех, кто умеет быстро адаптироваться и желает работать.Фото: «Номер один»