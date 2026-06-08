В Улан-Удэ "ТГК-14" вернет потребителям горячую воду за две недели

Возмутительную новость озвучил Максим Степанов, заместитель директора по энергетическому комплексу "Генерации Бурятии" (филиал ПАО "ТГК-14") на брифинге для прессы. Подача горячей воды потребителям, пострадавшим от массовых порывов теплотрасс, полностью возобновится только через полмесяца.Напомним, недавно, 2-5 июня, читинская компания "ТГК-14" провела гидравлические испытания на прочность и плотность по 2, 3, 4 и 5 тепломагистралях. Испытания затронули все районы города. Износившиеся сети во многих местах не выдержали повышенного напора воды и случились массовые порывы. Насчитали 177 таких мест. Величина замены труб после порывов - от участка в 1-2 метра до 50-60 метров, что сопоставимо с капремонтом теплотрассы. Из всех порывов устранено только 80. С 6 июня энергетики начали подачу воды там, где смогли.Из 1477 МКД не подключенным остается 341. Больше всего, 285 МКД, в Октябрьском районе - по 5 и 6 тепломагистралям. По словам Максима Степанова, работы активно ведутся и бригады, которые заняты на них, усилены. Работают более 150 человек, 23 единицы спецтехники. Работа идет круглосуточно. Окончательно решить проблему намечено в ближайшие две недели.Представитель компании попросил жителей города "отнестись с пониманием". Он заверил, что компания делает все возможное для сокращения срока отключения потребителей. Сегодня в работе восемь участков теплосетей. К концу дня хотят вернуть горячую воду очередным домам. График возвращения будет опубликован. Вопросы можно задать центральной диспетчерской службе "ТГК-14" по тел. 46-69-37.На вопрос "Номер один" о явной необходимости увеличения числа работников, занятых на ликвидации порывов, с целью быстрейшего завершения работы, Максим Степанов заявил, что текущего количества "достаточно для включения тех потребителей, которые сейчас у нас отключены". Он сказал, что, если где-то необходимо будет усиление, то "будем усиляться". На наш взгляд, уже сегодня очевидно, что надо увеличивать число работников, занятых ремонтом мест порывов. Чтобы все сделать за неделю, а не за полмесяца. Нас огорчает такой подход читинской компании. Кстати, напомним, что топ-менеджеры ПАО "ТГК-14" в Чите сейчас имеют крупные неприятности с силовыми органами, они стали фигурантами громкого уголовного дела.Фото: Номер один