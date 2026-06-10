В Бурятии водители смогут прокатиться на багги с обычными правами

Согласно новым правилам, автомобилисты старше 19 лет смогут управлять транспортом категории AII — багги, вездеходами и другими внедорожными машинами массой до 3,5 тонн и вместимостью до восьми человек. Раньше для этого нужны были права тракториста. Об этом сообщает портал «РБК».

Для получения права на управление такой техникой потребуется стаж вождения не менее одного года. Законопроект был внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным и прошел во втором и третьем чтениях. Нововведения затрагивают законы «О самоходных машинах и других видах техники» и «О безопасности дорожного движения». Важной особенностью также является то, что эти изменения будут действовать только для арендованной техники, что может стать дополнительным стимулом для использования внедорожных автомобилей в коммерческих целях и развлечениях.

Фото: нейросеть