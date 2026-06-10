Общество 10.06.2026 в 10:23

В Бурятии руководитель дорожной организации увел из бюджета свыше миллиона

Он разработал схему завышения стоимости дорожных работ
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Текст: Карина Перова
В Бурятии руководитель дорожной организации увел из бюджета свыше миллиона
Фото: МВД по Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, специализирующейся на строительстве автомобильных дорог. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В июле 2021 года в районе подтопило одну из местных дорог, после чего ввели режим ЧС. Для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ по расчистке и углублению русла близлежащих рек, берегоукреплению и организации объездного пути администрация заключила муниципальные контракты с коммерческой организацией, фактическим руководителем которой являлся обвиняемый.

Чтобы увести бюджетные средства, фигурант разработал преступную схему, направленную на завышение стоимости работ. Он внес в акты заведомо ложные сведения о транспортных расходах на доставку песчано-гравийной смеси, хотя эти расходы уже были учтены в цене самого материала.

«В проект договора подряда и локальный сметный расчёт были внесены заведомо ложные сведения о транспортных расходах на доставку песчано-гравийной смеси, что привело к искусственному завышению общей стоимости работ на сумму 1 039 439 рублей от первоначальной цены контракта в 3 200 000 рублей. Таким образом, обвиняемый причинил ущерб бюджету в особо крупном размере, после чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению», - пояснили в МВД по Бурятии.

Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе оперативно-разыскной деятельности. После возбуждения уголовного дела судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого на сумму более 7 млн рублей наложен арест.

«В настоящее время в
ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу», - добавили в СУ СКР по Бурятии. 
Теги
коррупция дорога мошенничество

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