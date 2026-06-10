В Бурятии установили арт-объект «Наследие Чингисхана»

В Закаменском районе Бурятии открывается новый арт-объект «Наследие Чингисхана» – «Котел Чингисхана», «Хонгоодорнуудай баримта бэшэг». Установка проходит в улусе Санага возле арт-объекта «Диваажин орон».

Торжественное открытие (12+) состоится 11 июня в 12:00 в рамках международного фестиваля рода хонгодоров «Уулын уладай уулзалга – 2026». Участие примут делегации из районов Бурятии, Аларского района Иркутской области, директора школ Закаменского района и участники научно-практической конференции «Мой род-мой народ».

На новом арт-объекте высечено первое упоминание о хонгодорах в истории. Строки датированы 1225 годом. Надпись на старописьменном монгольском языке гласит:

«Когда Чингисхан после нашествия на народ Сартагул (хивинцев) возвратился, и люди всех монгольских поколений собрались в Буга-Сучигае, то Исунке получил в удел 335 хонгодорских воинов».

Ранее «Номер один» сообщал, что в местности Мойсото Закаменского района работники управления культуры установили тотем рода хонгодоров «Пара лебедей».