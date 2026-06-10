Общество 10.06.2026 в 11:00

В Улан-Удэ суд конфисковал у водителя уже проданную машину

Горожанин дважды попался за рулем пьяным
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ суд конфисковал у водителя уже проданную машину

В Улан-Удэ пьяного водителя лишили автомобиля, который он формально уже продал другому человеку. Горожанин попался за рулем авто полицейским в пьяном состоянии уже второй раз и, разумеется, был за это наказан.

Суд установил, что в первый раз мужчина привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде в декабре 2025 года. Спустя всего пару месяцев (марте 2026 года) он вновь сел за руль, однако незадолго до этого продал свой автомобиль «Мицубиси Топпо» знакомому. Тем не менее, фактическая передача машины новому владельцу так и не состоялась.

- Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Главное последствие этого дела коснулось самого автомобиля. Суд постановил конфисковать «Мицубиси Топпо» в доход государства, несмотря на то, что сделка по его продаже уже была заключена. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре республики.

Фото: нейросеть

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